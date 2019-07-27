Создатель Юлмарта Сергей Федоринов: «Доверие — основной тормоз развития шеринга в России.

Со-основатель компании «ЦКБ42» , создатель сети Юлмарт Сергей Федоринов рассказал Gazeta.SPb о шеринг экономике и особенностях её развития в России.

Что такое шеринг-экономика?

Шеринг экономика (от английского “to share” – делиться) — это модель совместного социального потребления, в которой люди отказываются от единоличного владения чем-либо, от частной собственности в пользу коллективного использования и потребления.

В этой модели потребления осознанно исключаются посредники, и обмен благами происходит между самими пользователями с помощью цифровых платформ и специальных приложений.

Ключевой момент — взаимное пользование ресурсами происходит не с целью экономии как таковой, а для максимального расширения возможностей пользователей.

Коллективное пользование, которое лежит в основе шеринга – явление в принципе не новое. Еще в первобытном обществе люди использовали одни и те же орудия труда, обменивались ими. Все мы помним коммунальные квартиры, комиссионные магазины, сэконод хенды, буккроссинг и всевозможные торренты по обмену музыкой, фильмами – это тоже своего рода элементы шеринга.

Сейчас идея шеринг-экономики вышла на новый виток уже в реалиях сегодняшнего времени и на базе рыночных отношений. Такие сервисы, как Uber, Airbnb, Rentmania, каршеринг «Делимобиль» и другие платформы получают все большую популярность. А емкость шеринг-экономики во всем мире оценивается уже в сотни триллионов долларов США.

Насколько перспективна эта модель экономики?

Перспективна. Во-первых, это более рациональное использование ресурсов. Например, купленную вещь, которая простаивает, можно обменять или сдать в аренду тому, кому она нужна, не выбрасывая.

С помощью движения фудшеринга торговые сети могут раздавать пригодные в пищу нереализованные продукты с истекающим сроком годности. Немецкая Conjoule предлагает излишки электроэнергии от собственников солнечных батарей и ветряков. Развитие шеринга велосипедов и самокатов в Москве, по оценке РАЭК, сократит объем выбросов углекислого газа сразу на 40 тонн.

Во-вторых, это доступ к благам и статусным вещам, которые пользователи в противном случае не могли бы себе позволить – от аренды дорогостоящей техники до престижной недвижимости в необычных местах, люксовых машин и даже частных самолетов.

Это приводит к тому, что понятие статусности начинает размываться. Не нужно обладать миллионами или копить всю жизнь, если комфорт можно взять в аренду здесь и сейчас.

Стимулирует развитие шеринг-экономики новое поколение Z или поколение миллениалов, которое предпочитает не владеть, а пользоваться.

В-третьих, это экономия денег – используя сервисы по аренде жилья, можно экономить на гостиницах. А каршеринг дает возможность использовать автомобиль, не покупая его.

В-четвертых, это возможность дополнительного заработка, что актуально для нашей страны, где по данным статистики на онлайн-биржи фрилансеров приходится до 19% в структуре национальных шеринг-платформ.

Какие есть ограничения для развития шеринг-экономики в России?

Шеринг-экономика базируется на доверии. Ее еще называют экономикой доверия к незнакомцам. И это основной тормоз для развития этой модели в России.

Но в то же время удивительным образом шеринг-экономика это доверие развивает. Например, отдельное направление — шеринг такого ресурса как деньги. Это известные всем краудфандинговые платформы, а также сервисы для B2B микрозаймов, когда люди дают друг другу в долг с помощью современных информационных технологий.

И для меня было удивительным, что возврат средств на таких платформах больше 90 %. Это парадоксальный момент особенно на фоне неплатежей по банковским кредитам и микрозаймовым компаниям.

Когда возникают межличностные отношения, возникает и иной уровень ответственности человека перед человеком, а не перед эфемерной компанией. Шеринг перспективен как некая модель экономики будущего. И сегодня это будущее мы сами создаем через доверие, взаимодействие и осознание полезности для других и окружающего мира.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по оценке PricewaterhouseCoopers (PwC), объем рынка шеринговой экономики к 2025 году составит до $335 млрд.