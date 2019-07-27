Муж актрисы Никоновой рассказал подробности её гибели

Муж актрисы Никоновой рассказал подробности её гибели
Вероника Никонова. Фото: кадр из фильма/ Беларусьфильм

Супруг актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал некоторые детали её смерти, которая произошла на Аляске.

Маркелов сообщил, что на Аляску они с женой отправились в свадебное путешествие. Там молодая пара решила посетить автобус, где проживает человек, являющийся прототипом главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.

Молодожены переночевали там и даже написали на стене свои имена. Однако на обратном пути они стали переходить реку Текланика. Во время перехода через реку актриса споткнулась и упала, тяжелый рюкзак помешал ей выбраться на воздух. Маркелов отметил, что она провела под водой порядка пяти минут, затем удалось вытащить её на сушу.

Он делал Никоновой искусственное дыхание почти полчаса и другие процедуры первой помощи, однако спасти молодую актрису не удалось.

Аляска Вероника Никонова Петр Маркелов смерть
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Муж актрисы Никоновой рассказал подробности её гибели
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