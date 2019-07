Трамп предлагает признать антифашистов террористами

Президент США заявил, что Antifa нападают с бейсбольными битами на тех, кто не может себя защитить.

Дональд Трамп собирается уделить внимание вопросу признания Antifa террористической организацией. Президент США назвал антифашистов “безвольными леворадикальными психами”.

Трамп считает, что антифашисты охотятся с бейсбольными битами на людей, которые неспособны себя защитить, заявил он в Twitter. Президент считает, что запрет их деятельности упростит работу полиции.

Трамп известен жесткой политикой в отношении иммигрантов: президент уверен, что мексиканцы, пересекающие границу с США, лишь увеличивают преступность в стране. Обещанную стену на границе Трамп пока так и не построил.

Как и всякий твит Трампа, сообщение восприняли неоднозначно. Хотя Трамп имеет значительное число сторонников, некоторые обвинили Трампа в поддержке “белых радикалов”. Пользователь I bless the rains down in castamere написал: “спасибо за мысль с битами, чувак, мы этого не делали, но ты полон идей”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Трамп убежден, что у России нет причин враждовать с США.