Трамп убежден, что США нет причин враждовать с Россией

Глава Америки рассказал, что стало поводом для ухудшения взаимоотношений между странами.

Обо всем стало известно 26 июля. Своим мнением поделился американский лидер Дональд Трамп, его слова цитирует ТАСС. Он заявил, что дружба США и России стали холоднее после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который доказывал, что Москва вмешалась в президентскую кампанию 2016 года. Других причин для вражды нет, внезапно признался Дональд Трамп.

Напоминаем, что после того, как он победил в выборах, Россию обвинили во вмешательстве. Но до сих пор никто не смог доказать эти предположения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на постройку стены между США и Мексикой $2,5 млрд дадут военные. Споры вокруг финансирования этой стройки стали причиной приостановки работы американского правительства более чем на месяц. В конце прошлого года Трамп и республиканцы добивались бюджетного финансирования строительства стены в размере $5,7 млрд.