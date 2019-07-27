На постройку стены между США и Мексикой $2,5 млрд дадут военные

На постройку стены между США и Мексикой $2,5 млрд дадут военные
Отгораживаться от соседей стенами придумали еще китайцы 2,5 тысячи лет назад. Фото: wikipedia.org

Верховный суд США разрешил использовать на строительство стены на границе с Мексикой $2,5 млрд из средств Минобороны.

Деньги Пентагону на постройку стены выделил Конгресс, но Федеральный суд Северного округа Калифорнии дважды постановил, что администрация президента США Дональда Трампа не имеет права использовать эти средства. Теперь эти решения отменены Верховным судом, где пятеро из девяти судей встали за постройку стены.

В середине февраля Трамп ввел режим ЧП на южной границе США, что позволит ему аккумулировать около $8 млрд, в том числе из бюджета Минобороны, на постройку стены на границе с Мексикой 376,5 км длиной. Споры вокруг финансирования этой стройки стали причиной приостановки работы американского правительства более чем на месяц. В конце прошлого года Трамп и республиканцы добивались бюджетного финансирования строительства стены в размере $5,7 млрд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский и Трамп созвонились, надеясь на скорую встречу

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