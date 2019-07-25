Зеленский и Трамп созвонились, надеясь на скорую встречу

Киев и Вашингтон планируют укреплять дружбу.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Новостью делится ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома. В сообщении сказано, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили возможные пути укрепления отношений между странами. Оба главы государств заявили, что ждут не дождутся личной встречи, чтобы поговорить обо всем лично.

Напоминаем, что до этого президент США уже поздравил украинцев с проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Зеленского с победой его партии. Президент Украины поблагодарил политика за помощь в вопросах, связанных с давлением на Россию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина. Высказывание опубликовано относительно поздравительной телеграммы, которую президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Соловьев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «стало ещё обиднее» от этого.