Владимир Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Владимир Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Владимир Соловьев. Фото: https://vk.com/vrsolovievtv

Российский телеведущий Владимир Соловьев написал в своём аккаунте в Twitter острый комментарий.

Высказывание опубликовано относительно поздравительной телеграммы, которую президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Соловьев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «стало ещё обиднее» от этого.

Ранее Путин назвал причину, по которой не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Глава России отметил, что это связано с тем, что Зеленский до сих пор называет Москву агрессором.

В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поздравит нового президента Украины с успехами, если тот сумеет урегулировать ситуации в Донбассе и добьется нормализации отношений с Россией.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Захарова рассказала о приписанной журналистом BCC Путину цитате.

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