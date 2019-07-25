Захарова рассказала о приписанной журналистом BCC Путину цитате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об инциденте, который произошел накануне на пресс-конференции в Гаване.

Корреспондент британского канала BBC Уилл Грант в ходе данной пресс-конференции задал вопрос Лаврову, «процитировав» президента России Владимира Путина. Журналист воспроизвел цитату о том, что «между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия». И уточнил, можно ли считать это ядром стратегии России.

В ответ на это Лавров отметил, что корреспондент что-то спутал и Путин подобного не говорил.

Захарова позже выяснила и написала в своем Facebook, что данная цитата принадлежит государственному секретарю США Майку Помпео.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президента США Дональда Трампа обвиняют в расизме.