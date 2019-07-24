Президента США Дональда Трампа обвиняют в расизме

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призывает американский Конгресс провести процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Во вторник на ежегодном съезде NAACP, делегаты единодушно проголосовали за то, чтобы призвать законодателей провести процедуру импичмента. Президент ассоциации Деррик Джонсон назвал лидера расистом, а его администрацию одной из самых ксенофобских за всю историю США. Об этом пишет americaru.com.

Джонсон заявил от имени NAACP, что поступки Трампа доказывают, что он не годится на пост президента США. Он также добавил, что Трамп должен быть наказан.

Ранее около 80 членам Конгресса призывали провести расследование против Трампа, которое впоследствии может привести к импичменту. На минувшей неделе 95 членов Палаты проголосовали за то, чтобы поддержать инициативу демократа Техаса Аль Грина, чтобы привлечь Трампа к ответственности, но закон так и не приняли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по решению суда Трампу запрещено блокировать пользователей в Twitter.