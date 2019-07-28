ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

ЦСКА обыграл &#171;Локомотив&#187; со счетом 1:0
Трибуны «ВЭБ-Арены», вмещающей 30 тыс. зрителей, сегодня были полны. Фото: vk.com

В центральном матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА нанес первое поражение в сезоне «Локомотиву» со счетом 1:0.

Два московских клуба встретились на стадионе «ВЭБ-Арена». Единственный гол был забит на 42-й минуте нападающим армейцев Федором Чаловым, который пробил пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитру (VAR).

Дерби стало вторым матчем в истории РПЛ, на котором VAR полноценно работала. С будущего года она будет работать на всех матчах российской премьер-лиги.

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра выказал свое недовольство назначением пенальти. «Если у тебя хотят отнять гол, то и с VAR отнимут», — сказал он. Футболист сказал, что жить можно и без VAR, и что он не хотел бы, чтобы на следующем матче «железнодорожников» использовалась эта система, пишет „Чемпионат“.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в матче с «Оренбургом» «Зенит» одержал победу

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