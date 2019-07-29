«Зенит» заработал 1001 очко в РПЛ

Пока что «сине-бело-голубые» уступают только ЦСКА, у которого на 30 очков больше.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщили в официальном Twitter-аккаунте Российском премьер-лиги. Новостью также поделился петербургский футбольный клуб. Очки, не хватающие для преодоления рубежа в 1000 очков, были добраны в рамках матча 3-го тура чемпионата России с «Оренбургом». В сообщении также сказано, что «Зенит» занимает теперь второе место по общему количеству очков – первое остается за ЦСКА, у которого 1031 очко. Уточняется, что при подсчете учитывали только сезоны после образования премьер-лиги 18 лет назад.

Если брать во внимание всю историю чемпионатов России, то «Зенит», увы, не попадает даже в тройку лидеров. Первое место занимает «Спартак», второе – ЦСКА, а третье – «Локомотив».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба попросил убрать Аршавина, который не разбирается в футболе.