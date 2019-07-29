Успокоительное перед операцией можно заменить музыкой

Ученые напомнили, что стресс перед операцией может осложнить восстановление пациента после нее. Фото: pixabay.com

Ученые напомнили, что стресс перед операцией может осложнить восстановление пациента после нее. Фото: pixabay.com

Мидазолам заменили треком Marconi Union для релаксации пациента.

Успокаивающая музыка может помочь пациенту подготовиться к операции не хуже успокоительных лекарств, но с меньшим количеством побочных эффектов, заявили ученые из университета Пенсильвании.

Исследование показала, что пациенты, которым дали послушать успокаивающий трек в шумоизолирующих наушниках, нервничали так же как те, кому дали мидазолам — седативный препарат. Ученые напомнили, что стресс перед операцией может осложнить восстановление пациента после нее.

Для исследования взяли 157 взрослых людей — половине поставили трек Weightless, записанный Marconi Union, а вторая половина получила 1-2 мг медикамента.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что новые линзы позволят менять масштаб изображения морганием.