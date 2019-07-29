Новые линзы меняют масштаб картинки при моргании

Новые линзы меняют масштаб картинки при моргании
Картинку увеличивают или уменьшают двойным морганием. Фото: pixabay.com

Линзы работают от электрической активности, производимой движениями глазных яблок.

В Америке разработали контактные линзы, которые могут менять масштаб картинки при моргании.

Линзы сделаны из полимеров, которые расширяются от тока — его регулируют электроды, окружающие глаз, сообщает Independent. Устройство работает от электроактивности, которое производит движение глаз. Теоретически, человек может двигать глазными яблоками даже с закрытыми веками. Масштаб увеличивают или уменьшают двойным морганием.

Ученые Калифорнийского университета надеются, что смогут довести изобретение до протеза или устройства, которым можно управлять исключительно глазами — технологию попробуют применить для производства очков или глазных протезов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что женский мозг реагирует на порно так же как мужской.

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