Женский мозг реагирует на порно так же, как мужской

Женский мозг реагирует на порно так же, как мужской
В исследовании немецких ученых участвовали 1850 человек. Фото: pixabay.com

При этом женщины реже позитивно оценивают фильмы для взрослых.

Исследователи из института Макса Планка (Германия) считают, что женский мозг реагирует на порно точно так же как мужской. Ученые опубликовали анализ тысяч МРИ, которые сделали пока участники исследования смотрели фильмы для взрослых.

Статистика говорит, что мужчины чаще смотрят порно, что подкрепляло мнение о биологически разном восприятии порнографии у мужчин и женщин. Ученые опровергли это утверждение в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В их исследовании участвовали 1850 человек.

Выяснилось, что во всех случаях показывают активность инсулярная область мозга и миндалина (которая контролирует эмоциональный отклик), то есть женщины возбуждаются так же как мужчины. Тем не менее есть и отличие: женщины реже позитивно реагировали на то, что им показывали. Ученые предложили два объяснения этому: либо гендерные различия в этом случае проявляются на клеточном уровне, который они не исследовали, либо женщины острее воспринимают социальное табу, которое лежит на фильмах для взрослых.

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