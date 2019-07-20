Больным Паркинсоном советуют чаще заниматься сексом

мужчина на ранней стадии заболевания имеет замедленное прогрессирование болезни при сексуальной активности и менее резкую потерю навыков движения. Фото: pixabay

мужчина на ранней стадии заболевания имеет замедленное прогрессирование болезни при сексуальной активности и менее резкую потерю навыков движения. Фото: pixabay

Исследование показало, что занятия сексом могут помочь улучшить здоровье пациентов с болезнью Паркинсона.

Ведущий автор исследования Марина Пичилло из итальянского Университета Салерно заявляет, что это согласуется с данными, которые показывают тесную связь между общим и сексуальным здоровьем.

Ученые пришли выяснили, что мужчина на ранней стадии заболевания имеет замедленное прогрессирование болезни при сексуальной активности и менее резкую потерю навыков движения.

Также авторами исследования было указано, что симптомы Паркинсона у женщин отличаются от мужчин. В любом случае, данное заболевание сильно их затрагивает — у женщин наблюдается неконтролируемая дрожь, проблемы с передвижением и равновесием, головокружение, медлительность и другие ее проявления.

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