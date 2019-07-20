Врачи выяснили, что школьные каникулы вредят психике детей

летние каникулы у школьников, длящиеся обычно несколько месяцев, наносят негативное воздействие на детей и на их преподавателей. Фото: pixabay

летние каникулы у школьников, длящиеся обычно несколько месяцев, наносят негативное воздействие на детей и на их преподавателей. Фото: pixabay

Оказывается, что у школьников вызывает стресс возвращение на уроки, даже у самых маленьких учеников повышается артериальное давление в этот момент. По этой причине медики предлагают сократить каникулы.

Исследователи из США установили, что летние каникулы у школьников, длящиеся обычно несколько месяцев, наносят негативное воздействие на детей и на их преподавателей. Об этом пишет «Версия.Инфо».

Выяснилось, что возвращение обратно на уроки вызывает у школьников стресс и повышает артериальное давление, которое может развить гипертонию впоследствии. При этом сам стресс является сильной нагрузкой на организм человека.

По этой причине многие врачи выступают за значительное сокращение каникул, чтобы организм не успел отвыкнуть от умственных нагрузок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили еще одну причину инфарктов и инсультов. В результате эксперты смогли проанализировать около 36 млн показаний артериального давления.