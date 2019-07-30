Петербуржец с топором напал на брокерскую контору

В ходе произошедшего конфликта мужчина достал топор и начал махать им в сторону сотрудников учреждения. Фото: pixabay.com

В ходе произошедшего конфликта мужчина достал топор и начал махать им в сторону сотрудников учреждения. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге ведется розыск мужчины, который напал на сотрудников бизнес-центра в Московском районе. Мужчина совершил нападение с топором.

Организация располагается на площади Конституции. Как сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, конфликт между нападавшим и сотрудниками возник в связи с качеством оказанных услуг.

Во вторник, 30 июля, вооруженный гражданин пришел в бизнес-центр с жалобами на некачественное оказание финансовых услуг. В ходе произошедшего конфликта мужчина достал топор и начал махать им в сторону сотрудников учреждения. В результате мужчина нанес телесные повреждения двум сотрудникам. Пострадавшие с разными травмами госпитализированы.

Ведомство не раскрыло названия организации, известно только, что она оказывала брокерские и кредитные услуги.

Личность нападавшего установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании сотрудниками ГИБДД заядлого нарушителя.