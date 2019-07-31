Петербуржцы вошли в рейтинг самых пьющих туристов на российском побережье

К Международному дню пива эксперты выяснили, жители каких городов больше всего выпивают на отдыхе в России.

По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, в первую тройку любителей выпить пива на курорте вошли жители Москва, Челябинска и Петербурга.

Так, Москва заняла первое место в рейтинге с 32,48% голосов. На втором месте расположился Челябинск, он набрал 14,53% голосов. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 13,68%. На четвертой строчке Пермь, жители города набрали лишь 11,11%. Следом идут Казань (9,4%), Уфа (6,84%). Одинаковый процент голосов (3,42%) собрали Саратов, Новосибирск и Нижний Новгород. На последнем, 10-м месте, находится Краснодар (1,71%).

Каждую первую пятницу августа, в этом году 2 августа, отмечается Международный день пива.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне экономят на дорогом вине, но не на пиве с водкой. Стало известно, что в России вину и коньяку стали предпочитать пиво и водку. Дорогой алкоголь теперь многим не интересен.