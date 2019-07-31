Новый игрок «Зенита» Дуглас Сантос стал отцом

Новый игрок &#171;Зенита&#187; Дуглас Сантос стал отцом
Дуглас Сантос. Фото: gazetaesportiva.com

Футбольный клуб поздравил его семью и пожелал хорошего самочувствия новорожденной и ее маме.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщается на сайте «сине-бело-голубых». ФК «Зенит» поддержал молодого отца и выразил надежду, что супруга Дугласа Сантоса и малышка чувствуют себя хорошо. Уточняется, что девочку назвали Лаура. Напоминаем, что игрок перешел в петербургский футбольный клуб в начале июля 2019 года. До этого он выступал за «Гамбург» – за два сезона он успел принять участие в 38 матчах, в рамках которых забил два гола.

Дуглас уже рассказал, каково ему оказаться в Санкт-Петербурге. Он похвалил «Газпром Арену», а также заявил, что начинает чувствовать себя русским.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новый игрок «Зенита» Малком приедет в Петербург 2 августа. Футболист собирается подписать с футбольным клубом контракт на пять лет. За это время он сможет заработать 40 миллионов евро.

дуглас сантос зенит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года
Врачи рассказали о первом признаке алкоголизма
NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров
Петербург купит больше жилья для льготников
Дзюба поделился лайфхаками для выживания суровым летом
Скончался режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Жительницу Кировска уличили в организации казино в нежилом доме
Для владельцев ЕКП проезд в метро станет дешевле на 15 рублей