Новый игрок «Зенита» Дуглас Сантос стал отцом

Футбольный клуб поздравил его семью и пожелал хорошего самочувствия новорожденной и ее маме.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщается на сайте «сине-бело-голубых». ФК «Зенит» поддержал молодого отца и выразил надежду, что супруга Дугласа Сантоса и малышка чувствуют себя хорошо. Уточняется, что девочку назвали Лаура. Напоминаем, что игрок перешел в петербургский футбольный клуб в начале июля 2019 года. До этого он выступал за «Гамбург» – за два сезона он успел принять участие в 38 матчах, в рамках которых забил два гола.

Дуглас уже рассказал, каково ему оказаться в Санкт-Петербурге. Он похвалил «Газпром Арену», а также заявил, что начинает чувствовать себя русским.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новый игрок «Зенита» Малком приедет в Петербург 2 августа. Футболист собирается подписать с футбольным клубом контракт на пять лет. За это время он сможет заработать 40 миллионов евро.