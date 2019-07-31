Новый игрок «Зенита» Малком приедет в Петербург 2 августа

Футболист собирается подписать с футбольным клубом контракт на пять лет.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает RMC. Полузащитник Малком, который до этого играл за «Барселону», прибудет в Санкт-Петербург второго августа, чтобы пройти медобследование и подписания документов.

Игрок планирует оставаться в ФК «Зенит» на протяжении пяти лет. За это время он сможет заработать 40 миллионов евро или 6,5 миллионов евро в год. Есть вероятность, что сумма увеличится на пять миллионов евро за достижения Малкома.

Напоминаем, что полузащитнику всего 22 года. За «Барселону» он выступал около года – его купили за 41 миллион евро, но Малком так и не смог закрепиться в стартовом составе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вид на «Газпром Арену» может стать собственностью «Зенита». Изображение стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове в может стать товарным знаком петербургского футбольного клуба «Зенит».