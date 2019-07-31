Вид на «Газпром Арену» может стать собственностью «Зенита»

Изображение стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове в может стать товарным знаком петербургского футбольного клуба «Зенит».

Внешний вид стадиона на Крестовском острове может официально стать частью символики сине-бело-голубых и начать фигурировать на фирменной сувенирной продукции клуба.

На регистрацию стадиона как товарного знака подала заявку компания ООО «Зенит-Арена», которая является дочерней организацией «Зенита», сообщает издание АБН.

Официального подтверждения от клуба пока не было. Однако известно, что заявление включает несколько классов товаров, в том числе услуги в области спортивных мероприятий, различная сувенирная продукция и спортивные товары.

На данный момент стадион «Газпром Арена» передан в управление сине-бело-голубым на 49 лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что зарплата Малкома будет на уровне нынешних лидеров «Зенита».