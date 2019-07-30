Зарплата Малкома будет на уровне нынешних лидеров «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какая зарплата будет ждать бразильского вингера Малкома в случает его перехода в «Зенит» из испанской «Барселоны».

«Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита», в этом смысле перекосов не будет», — приводит слова Медведева «Фонтанка.ру».

По словам гендиректора, сейчас в команде сплоченная атмосфера и отсутствуют какие-либо подразделения на россиян и легионеров. Медведев надеется, что Малком легко вольется в команду.

Он также напомнил, что Халк стал полноценным членом команды после периода, когда его воспринимали в штыки. А сейчас, скорее всего, такой период не понадобится, добавил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» объявил о трансфере Малкома. «Зенит» сообщил о том, что Малкому был предложен контракт, рассчитанный на срок до 2024 года, и игрок дал согласие. Также представители петербургского клуба отметили, что «Зенит» уже вызвал на рабочее место для оформления трансфера Малкома спортивного директора сине-бело-голубых Хавьера Рибалту.