Дзюба поделился лайфхаками для выживания суровым летом

Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ
Фото: Twitter РПЛ

Футболист прокомментировал погоду за окном.

Своими впечатлениями форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился с подписчиками в Instagram. Футболист отметил, что погода в Санкт-Петербурге ужасна, но есть кое-что, что поднимает ему настроение, несмотря ни на что. Дзюба, как выяснилось, последние дни слушает песни Миши Марвина и всем советует присоединиться к нему.

«Браво, топ вообще. Всем советую»,

— заявил он, подпевая композицию «Ты одна» в своей машине. Песня, к слову, вышла совсем недавно и набирает популярность.

Напоминаем, что сегодняшний день, 31 июля, — самый холодный последний день месяца со временем правления Александра III. Синоптики обещают, что с начала августа температура будет повышаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба заявил: «Уберите Аршавина, он в футболе не разбирается». При этом он сказал, что Андрей Лунев в самом деле провел потрясающий матч, и он рад за коллегу.

артем дзюба зенит погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года
Врачи рассказали о первом признаке алкоголизма
NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров
Петербург купит больше жилья для льготников
Дзюба поделился лайфхаками для выживания суровым летом
Скончался режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Жительницу Кировска уличили в организации казино в нежилом доме
Для владельцев ЕКП проезд в метро станет дешевле на 15 рублей