Дзюба поделился лайфхаками для выживания суровым летом

Футболист прокомментировал погоду за окном.

Своими впечатлениями форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился с подписчиками в Instagram. Футболист отметил, что погода в Санкт-Петербурге ужасна, но есть кое-что, что поднимает ему настроение, несмотря ни на что. Дзюба, как выяснилось, последние дни слушает песни Миши Марвина и всем советует присоединиться к нему.

«Браво, топ вообще. Всем советую»,

— заявил он, подпевая композицию «Ты одна» в своей машине. Песня, к слову, вышла совсем недавно и набирает популярность.

Напоминаем, что сегодняшний день, 31 июля, — самый холодный последний день месяца со временем правления Александра III. Синоптики обещают, что с начала августа температура будет повышаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба заявил: «Уберите Аршавина, он в футболе не разбирается». При этом он сказал, что Андрей Лунев в самом деле провел потрясающий матч, и он рад за коллегу.