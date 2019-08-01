«Ростов» не продал «Зениту» защитника Дмитрия Чистякова

«Зенит» интересовался покупкой 25-летнего центрального защитника команды «Ростов» Дмитрия Чистякова, однако клубу было отказано.

Дмитрий Чистяков родом из Пикалево (Ленобласть). Он начинал заниматься футболом в пикалевском и тихвинском «Металлургах», затем окончил академию «Зенита» и играл за молодежный состав команды и фарм-клуб «Зенит-2». В 2016-2018 годах Чистяков выступал за «Шинник» и «Тамбов». В этом году защитник перешел в клуб российской премьер-лиги, подписав 4-летний контракт с «Ростовым».

«Зенит», по данным источников «Спорт экспресса», проявлял интерес к Чистякову, однако «Ростов» наотрез отказался с ним расставаться. был категоричен и отказался терять игрока.

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