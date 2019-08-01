Система VAR будет использоваться на матче «Зенит» — «Краснодар»

На матче 4-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч состоится 3 августа в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Главным рефери матча назначен Алексей Еськов, а его помощниками будут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Сергей Лапочкин.

За систему видеопомощи арбитрам будет отвечать Виталий Мешков и его ассистент Алексей Малютин, сообщает РИА Новости.

Система видеопомощи арбитрам VAR — это технология, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. VAR позволяет просмотреть 4 виды спорных ситуаций и помочь судья принять правильное решение: при забитых голах, удалениях, пенальти и при определении офсайда.

Для реализации системы на стадионе устанавливается много камер, позволяющих рассмотреть эпизод со всех ракурсов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» заработал 1001 очко в РПЛ.