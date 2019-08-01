Семак подтвердил, что Кузяев вернулся к тренировкам в “Зените”

Кузяев вернулся к тренировкам с ограничениями в конце апреля. Фото: "Зенит"

Кузяев вернулся к тренировкам с ограничениями в конце апреля. Фото: "Зенит"

Тренер клуба Петербурга не подтвердил участие полузащитника в игре с “Краснодаром”.

Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков. Полузащитник “Зенита” Далер Кузяев снова тренируется с общим составом — футболист восстановился после травмы колена. Главный тренер “Зенита”, впрочем, не подтвердил участие Кузяева в матче с Краснодаром, который пройдет в Петербурге 3 августа.

Пока неясно, смогут ли Смольников, Шатов и Роберт Мак выйти на поле в субботу вечером.

Семак не стал подтверждать переход Малкома в “Зенита”, несмотря на то что гендиректор клуба Александр Медведев заявил о переговорах. Тренер заметил, что если у клуба есть возможность пригласить кого-то посильнее, то это используют — по этой причине ни один футболист не может гарантировать себе место в стартовом составе.

Кузяев вернулся к тренировкам с ограничениями в конце апреля, но на тренировочные сборы с командой не полетел.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что систему VAR используют на матче “Зенит” — “Краснодар”.