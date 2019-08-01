С крупной компании Петербурга взыскали 18 миллионов рублей

“Новая Эра” занимается электрическими распределителями и регуляторами.

Крупную компанию Санкт-Петербурга вынудили погасить долг размером более 18 млн рублей. АО “Новая Эра” занимается производством электрических распределителей и регуляторов.

Компания задолжала коллегам в Петербурге и Курской области 18 млн 210 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 1 августа.

Компания долго уклонялась от выплаты долгов, к которой ее обязали Арбитражные суды Петербурга и Курской области. Наконец, судебные приставы нашли компанию, которая сама задолжала “Новой эре” деньги. После погашения этого долга, “Новая эра” смогла расплатиться с со своими коллегами. При этом с нее взыскали еще и 1 млн 240 тысяч штрафа которые пойдут в бюджет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербургская компания погасила долг в 92 млн рублей.