Вердикт присяжных по делу об убийстве впервые вынесли в 224 военном суде

Вердикт присяжных по делу об убийстве впервые вынесли в 224 военном суде
Обвиняемого признали виновным, приговор пока не оглашен. Фото: pixabay.com

Охранник Ленинградской атомной станции обвиняется в убийстве и нападении на прохожего.

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных. Жителя Ленобласти обвиняли в убийстве и легком вреде здоровью прохожему.

Обвинение заявило, что Сергей С. в ночь с 29 на 30 мая в лесу у Ленинградской атомной станции Соснового бора напал на некого Л. и ударил его ножом не менее 24 раз. Кроме этого он стрелял из пистолета в шею и бедро — мужчина умер на месте происшествия, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 1 августа.

Кроме этого, подозреваемый в бытовом помещении в техзоне той же станции требовал от незнакомого прохожего встать на колени под дулом пистолета. Тот отказался, на что Сергей С. выстрелил ему в грудь и живот, что повлекло лишь легкий вред здоровью. Оба преступления подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Присяжные единодушно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца поймали за грабеж двухнедельной давности.

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Вердикт присяжных по делу об убийстве впервые вынесли в 224 военном суде
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