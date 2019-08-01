Петербуржца поймали по ориентировке за грабеж двухнедельной давности

Патрульные задержали ночью на Бухаресткой судимого молодого человека.

Росгвардия задержала на Бухаресткой улице мужчину, который ограбил прохожего в середине июля. Патрульные задержали ранее судимого молодого человека ночью по приметам, которые разослали по ориентировке.

Грабеж, о котором идет речь, произошел на Загребском бульваре 15 июля: двое мужчин отняли в прохожего сумку с вещами, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии 1 августа. Патрульные заметили пешехода, который походил по приметам на одного из грабителей, а пешеход заметил их — и попытался скрыться. Ему не дали добежать до дворов и доставили в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга. Там подозреваемого изобличили в преступлении; возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге госпитализировали двух человек после нападений.