За сутки в Петербурге двоих человек госпитализировали после нападений

Полиция проводит проверку по факту госпитализации граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 31 июля в полицию Колпинского района поступило сообщение из местной больницы. В нем говорилось о том, что медики госпитализировали из квартиры в доме 39 по проспекту Ленина 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Потерпевший рассказал, что минувшей ночью его избил неизвестный.

Также 31 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение из медучреждения о том, что от дома 5 по Суздальскому проспекту в тяжелом состоянии госпитализировали 22-летнего гражданина. По словам пострадавшего, в ходе ссоры неизвестный злоумышленник нанес ему несколько ножевых ударов.

Полиция приняла меры по розыску и задержанию преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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