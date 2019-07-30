Сотрудника корпуса Минобороны подозревают в пьяной поножовщине

По одной из версий, мужчины подрались после возникновения конфликта на бытовой почве. Фото: pixabay

По одной из версий, мужчины подрались после возникновения конфликта на бытовой почве. Фото: pixabay

Сотрудники полиции в течение трех дней разыскивали участника вооруженной драки, в результате которой петербуржец получил ножевое ранение. В совершении преступления подозревается сотрудник Петербургского кадетского военного корпуса Минобороны Кирилл Шугаев.

По данным «Фонтанки.ру», пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №3 в тяжелом состоянии после ножевого ранения в область грудной клетки.

Изначально в нападении подозревался преступник азиатской внешности, однако позже сотрудники правоохранительных органов вышли на след и задержали 41-летнего Кирилла Шугаева, работающего в кадетском военном корпусе начальником хозяйственной части 4-го учебного корпуса.

По одной из версий, мужчины подрались после возникновения конфликта на бытовой почве, отмечается, что служебные отношения их не связывают. Пострадавший работает на должности аппаратчика в коммерческой организации.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Шугаева могут посадить на 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина ранил сожительницу ножом.