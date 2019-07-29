В Петербурге мужчина ранил сожительницу ножом

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства причинения ножевого ранения петербурженке.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 июля около пяти часов вечера, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о бытовом конфликте на улице Дубровской. В результате внезапно вспыхнувшего конфликта, 39-летний злоумышленник нанес ножевой удар в грудную клетку своей 39-летней сожительнице.

В результате инцидента, медики госпитализировали пострадавшую с больницу в состоянии средней степени тяжести. Преступника доставили в отдел полиции Фрунзенского района для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской парадной неизвестный напал на молодого человека с ножом. 27 июля в правоохранительные органы Невского района обратилась женщина, которая сообщила, что ранее ее знакомого молодого человека ударили ножом по руке.