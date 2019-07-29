В петербургской парадной неизвестный напал на молодого человека с ножом

В петербургской парадной неизвестный напал на молодого человека с ножом
Полиция разыскивает подозреваемого. Фото: Pixabay.com

В Петербурге полиция разыскивает агрессивного злоумышленника.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27 июля в правоохранительные органы Невского района обратилась женщина, которая сообщила, что ранее ее знакомого молодого человека ударили ножом по руке.

Оказалось, что потерпевший 1996 года рождения вышел покурить на лестничную клетку, находящуюся на девятом этаже в доме 3 корпус 2 по Искровскому проспекту. К нему подошел неизвестный и попросил закурить, после чего возникла ссора.

В ходе возникшего конфликта, злоумышленник полоснул молодого человека в область правой кисти, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу.

Правоохранители занимаются поиском преступника. По приметам, мужчина около 40 лет, рост 170 см, темные волосы средней длины, карие глаза. Был одет в черные футболку и брюки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безработный петербуржец подозревается в нападении на женщину в лифте.

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