Безработный петербуржец подозревается в нападении на женщину в лифте

Мужчина отобрал у своей жертвы смартфон, а также нанес ей увечья.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что все произошло в пятницу на прошлой неделе в городе Кудрово. Мужчина, оказавшись с женщиной в лифте наедине, достал нож и начал угрожать ей расправой. Он требовал отдать ему имеющиеся при себе деньги и дорогостоящий телефон. В процессе он несколько раз ударил петербурженку, отобрал смартфон и скрылся с места происшествия. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

Подозреваемого наконец удалось задержать, в отношении него завели уголовно дело по статье о разбое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция поймала разбойника с проспекта Героев. 30 июня в полицию обратился 38-летний гражданин, который рассказал, что утром трое неизвестных с применением физической силы срезали у него сумку и скрылись. Потерпевший оценил сумму ущерба в 45 тыс. рублей.