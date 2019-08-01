Стало известно о первом уголовном деле из-за лесных пожаров в Сибири

Подозреваемыми по делу являются сотрудники министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщает пресс-служба СК РФ, передают РИА Новости. Следователи уже провели обыски в ведомстве и занимаются изучением документов. Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что чиновники могли предпринять меры, но не стали. Именно поэтому огонь охватывает новые квадратные метры и начал представлять опасность для жителей Красноярского края.

Сотрудников ведомства винят в халатном отношении к серьезной проблеме. В результате было возбуждено уголовное дело, пока что не говорится, кто именно подозревается в преступлении.

Напоминаем, что первые серьезные пожары разбушевались в Сибири примерно неделю назад. Из-за них сразу несколько объектов России дышат дымом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп готов помочь России тушить лесные пожары в Сибири.