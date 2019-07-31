Трамп готов помочь России тушить лесные пожары в Сибири

Путин поблагодарил за участие и отметил, что обязательно обратиться к главе США, если будет такая необходимость.

Об этом стало известно 31 июля. Президент России Владимир Путин и глава Америки Дональд Трамп созвонились, чтобы обсудить один из главных инфоповодов, передает пресс-служба Кремля. Американский политик пообещал, что страна не оставил Россию в беде и поможет ей в борьбе с серьезной проблемой.

Путин поблагодарил Трампа, но пока что отказался воспользоваться щедростью США. Он отметил, что рад внимательному отношению, предложению о помощи и поддержке, но пока ситуация не требует постороннего вмешательства.

Во время диалога глава России рассказал Трампу, как обстоят дела в Сибири. Он заверил, что создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Спасатели сталкиваются с проблемами, но успешно решают их.

«Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами»,

— сказали в пресс-службе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев прокомментировал лесные пожары в России.