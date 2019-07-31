Медведев прокомментировал лесные пожары в России

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр прибыл в Красноярск, чтобы принять участие в совещании, посвященному серьезной проблеме.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самое главное на данный момент – не дать огню поглотить дома населенных пунктов. Он также отметил, что перед россиянами стоит сложная задача, так как пожар распространился почти на три миллиона гектаров – борьба неэффективна из-за расстояний, труднодоступности и погодных условий. Медведев убежден, что нужно готовиться к летнему сезону заранее. Среди прочего он предложил в зоны контроля при пожарах включить территории, в которых наблюдаются задымления.

«По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной»,

— пообещал Медведев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожары в Калининском, Кировском и Московском районах Петербурга за ночь потушили службы МЧС.

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