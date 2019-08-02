Rammstein может посетить матч «Зенит» — «Краснодар»

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Rammstein. Фото: wikipedia.org

Немецкую рок-группу пригласили на футбольный матч в субботу.

Концерт Rammstein пройдет в пятницу вечером, 2 августа, на стадионе «Газпром Арена». А на следующий день, 3 августа, состоится матч четвертого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал ТАСС, что пригласил группу Rammstein посетить футбольный матч в случае, если кто-то останется в Петербурге после выступления.

Также Медведев отметил, что стадион на Крестовском острове будет готов к проведению матча практически сразу после концерта.

«Если бы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык. Команда группы Rammstein знает, что ей делать — мы оказываем все необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала», — пояснил гендиректор сине-бело-голубых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерт Rammstein и матч «Зенита» ограничит движение транспорта на Крестовском острове.

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