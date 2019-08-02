Иномарка влетела в автобусную остановку на Сенной площади

"Было бы в лоб, если бы водитель маршрутки руль не выкрутил". Фото: vk.com/spb_today

"Было бы в лоб, если бы водитель маршрутки руль не выкрутил". Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром в центре Петербурга легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Никто не пострадал.

Утром 2 августа на Сенной площади в центре Петербурга произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пользователи также выложили фотографии с места аварии в соцсетях. На них можно увидеть маршрутку и легковой автомобиль, который зажало между тротуаром и пассажирским транспортом. По словам свидетелей аварии, «Тойота» влетела в бок маршрутки со встречной полосы.

«Было бы в лоб, если бы водитель маршрутки руль не выкрутил», пишет автор публикации.

На данный момент о пострадавших сообщений нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после массового ДТП на Дальневосточном загорелась иномарка. По словам очевидцев, медицинская помощь понадобилась как минимум одному человеку — пассажиру такси, который получил царапины от осколков стекла, а также водителю такси, который, возможно, получил сотрясение мозга.