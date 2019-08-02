«Газпром нефть» Петербурга разработала суперкомпьютер

Устройство будет находиться в Северной столице. Фото: pixabay.com

Устройство будет находиться в Северной столице. Фото: pixabay.com

Передовой вычислительный компьютер позволит в пять раз ускорить процесс создания 3D-моделей залежей полезных ископаемых. Благодаря чему анализ дальнейших работ в труднодоступных регионах Сибири и Арктики станет более точным и быстрым.

Как сообщили в «Газпром нефть», в Санкт-Петербурге построили вычислительный кластер. Компьютер превосходит многие российские суперкомпьютеры по скорости передачи информации. Устройство будет находиться в Северной столице.

Сообщается, что кластер будет задействован в работе с месторождениями Оренбургского региона и Сахалина. В дальнейшей перспективе разработку будут использовать для роста эффективности в арктическом регионе активов «Газпром нефти».

Отмечается также, что данный вычислительный компьютер является большим шагом в развитии ИТ-систем компании.

Ранее Gazeta.SPb писала о приложении, которое запустил «Газпром нефть».