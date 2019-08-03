Митинг на площади Ленина начался под дождем

Митинг на площади Ленина начался под дождем
Акция началась в 14:00. Фото: скриншот https://vk.com/spbgrajdanin

Полиция наблюдает за акцией у Финляндского вокзала, но не вмешивается.

На площади Ленина начался митинг солидарности с Москвой: жители Санкт-Петербурга вышли к Финляндскому вокзалу, что выразить поддержку кандидатам в Мосгордуму.

Митинг начался в 14:00 3 августа, на него ожидали около 200 человек. Сейчас лидеры оппозиции по очереди выступают на сцене: слово уже брали депутат Законодательного собрания Максим Резник и лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански, кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова.

Оппозиционеры, в том числе “Штаб Навального в Петербурге”, заявляют о согласованности митинга. Прокуратура Санкт-Петербурга вчера опровергала эту информацию. Полиция Санкт-Петербурга наблюдает за ходом митинга, но не вмешивается.

Пока что акция идет без задержаний. Гости мероприятия раскрыли зонты: на площади идет дождь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что акцию собирались разогнать.

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