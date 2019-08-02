Власти Петербурга намерены разогнать акцию у Финляндского вокзала

Петербургские активисты, как оказалось, так и не согласовали мероприятие с городом.
Активисты Санкт-Петербурга готовятся выйти на публичную акцию в Калининском районе Петербурга в поддержку московских независимых кандидатов в Мосгордуму. Власти Петербурга предупредили, что акция станет незаконной и ее разгонят, если сочтут нужным.
Акция намечена на 3 августа, лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански заявил, что мероприятие согласовали с администрацией Калининского района Петербурга. Однако сегодня 2 августа в прокуратуре Санкт-Петербурга опровергли эту информацию и сообщили Gazeta.SPb, что правоохранительные органы сочтут акцию нарушением закона и сделают все возможное для предотвращения беспорядков.
Жителям Калининского района стоит учесть что днем в субботу 3 августа на площади Ленина может быть опасно.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что россияне считают, что незаконные акции нужно подавлять.