Власти Петербурга намерены разогнать акцию у Финляндского вокзала

Правоохранительные органы сделают все возможное для предотвращения беспорядков, заявили в прокуратуре. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Правоохранительные органы сделают все возможное для предотвращения беспорядков, заявили в прокуратуре. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Петербургские активисты, как оказалось, так и не согласовали мероприятие с городом.

Активисты Санкт-Петербурга готовятся выйти на публичную акцию в Калининском районе Петербурга в поддержку московских независимых кандидатов в Мосгордуму. Власти Петербурга предупредили, что акция станет незаконной и ее разгонят, если сочтут нужным.

Акция намечена на 3 августа, лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански заявил, что мероприятие согласовали с администрацией Калининского района Петербурга. Однако сегодня 2 августа в прокуратуре Санкт-Петербурга опровергли эту информацию и сообщили Gazeta.SPb, что правоохранительные органы сочтут акцию нарушением закона и сделают все возможное для предотвращения беспорядков.

Жителям Калининского района стоит учесть что днем в субботу 3 августа на площади Ленина может быть опасно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что россияне считают, что незаконные акции нужно подавлять.