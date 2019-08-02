Россияне считают, что незаконные акции нужно жестко давить

Новая акция оппозиционеров в Москве намечена на 3 августа.

Большая часть россиян уверена, что полиция должна применять жесткие меры при подавлении незаконных акций. ВЦИОМ опросил 1600 совершеннолетних россиян на фоне крупной несогласованной акции в Москве 27 июля, куда пришли свыше 3,5 человек — из них задержали свыше тысячи.

Отказ МГИК регистрировать кандидатов, допустивших нарушения, оправдан, считают 54% москвичей, сообщает ВЦИОМ. 83% жителей Москвы знали о митинге, а в России — 59%.

Из москвичей 58% уверены в незаконности митинга. По России показатель меньше — лишь 39% считают, что активисты не согласовали протест.

Из опрошенных 61% москвичей уверены, что акции нужно разгонять, даже если полиции приходится действовать жестко (против выступают 26%). Среди россиян показатель выше: 69% выступают за “жесткий разгон”, а против — только 23%.

Оппозиционеры намерены 3 августа снова выйти на акцию — власти Москвы предупредили, что акция не согласована.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржцы поддержат москвичей у Финляндского вокзала.