Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала

Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала
Митинг начнется в 14 часов 3 августа на площади Ленина. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Активисты договорились с администрацией Калининского района об акции.

Власти Санкт-Петербурга согласовали с общественными активистами новый митинг на площади Ленина. Петербуржцы поддержат москвичей, которые жалуются на недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

К Финляндскому вокзалу 3 августа могут выйти до 200 человек, сообщил лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански 20 июля. Митинг начнется в 14 часов.

Активисты хотят привлечь властей Петербурга к разгону акции на Тверской улице 27 июля в Москве и нарушениям ИКМО в процессе муниципальных выборов в самом Санкт-Петербурге. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суды Петербурге приняли свыше 500 исков по поводу нарушений ИКМО.

Московские активисты после несогласованной акции в прошедшую субботу, где задержали свыше 1000 из 3,5 тысяч активистов, хотят снова выйти на улицы 3 августа, но пока не могут согласовать с мэрией Москвы митинг.

акция калининский район митинг москва муниципальные выборы площадь ленина финляндский вокзал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга
Ветер повалил березу на машину на Дачном проспекте
Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала
Школьники раскладывали камни на железнодорожных путях в Финляндии
Линченко осмотрел строящиеся школы и детский сад
Индийский фрегат «Таркаш» покинул Петербург после участия в параде
Каждый пятый ребенок в Петербурге рождается внебрачным
В Сосновке заливают бадминтонные площадки