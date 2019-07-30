Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала

Активисты договорились с администрацией Калининского района об акции.

Власти Санкт-Петербурга согласовали с общественными активистами новый митинг на площади Ленина. Петербуржцы поддержат москвичей, которые жалуются на недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

К Финляндскому вокзалу 3 августа могут выйти до 200 человек, сообщил лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански 20 июля. Митинг начнется в 14 часов.

Активисты хотят привлечь властей Петербурга к разгону акции на Тверской улице 27 июля в Москве и нарушениям ИКМО в процессе муниципальных выборов в самом Санкт-Петербурге. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суды Петербурге приняли свыше 500 исков по поводу нарушений ИКМО.

Московские активисты после несогласованной акции в прошедшую субботу, где задержали свыше 1000 из 3,5 тысяч активистов, хотят снова выйти на улицы 3 августа, но пока не могут согласовать с мэрией Москвы митинг.