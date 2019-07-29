Оппозиционеры и власти Москвы не могут согласовать новый митинг

Оппозиционеры и власти Москвы не могут согласовать новый митинг
27 июля на Тверскую вышли около 3,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Либертарианцы просят Лубянскую площадь, а мэрия предлагает проспект Сахарова.

Либертарианская партия и мэрия Москвы не пришли к соглашению о новой акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеры попросили о митинге на Лубянской, а власти столицы предлагают проспект Сахарова.

Партия хочет провести новую акцию в субботу 3 августа. Максимальное число участников предлагают ограничить порогом в 15 тысяч человек, а временные рамки проведут с 14 до 16 часов. Пока что акцию не удалось согласовать, передает ТАСС 29 июля.

На последний митинг в Москве 27 июля вышли около 3,5 тысяч человек, по официальным данным. Московский главк МВД сообщил о задержании свыше тысячи активистов. Митинг не был согласован.

Нарушения в ходе регистрации на муниципальные выборы наблюдают и в Петербурге. По этому случаю оппозиция провела митинг на площади Ленина. Он был согласован и прошел без задержаний, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

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