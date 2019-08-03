Старикову не дали слова на акции на площади Ленина

Старикову не дали слова на акции на площади Ленина
Стариков пишет книги о новой и новейшей истории России. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Организаторы акции спросили у собравшихся, хотят ли они услышать писателя.

Николай Стариков не смог выступить на общественной акции на площади Ленина 3 августа. Организаторы митинга прогнали писателя и публициста со сцены.

Позже Стариков снова попросил слова, в ответ на что организаторы решили спросить мнения у пришедших на акцию. Собравшиеся у Финляндского вокзала в ответ на вопрос, стоит ли Старикову дать слово, нестройным хором прокричали “Нет!” Перед публицистом извинились и добавили, что на митинге действует демократия.

Стариков (род. 1970) окончил ИНЖЭКОН, является автором книг о новой и новейшей истории России со спорной репутацией. Известен консервативными взглядами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что митинг на площади Ленина начался под дождем.

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