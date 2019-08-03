МВД: в акции на площади Ленина участвовали до 1000 человек

Мероприятие началось в субботу в 14:00 и завершилось через 1,5 часа.
На акцию, посвященную поддержке кандидатам в Мосгордуму, пришло около 1000 человек по оценкам сотрудников МВД Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в субботу 3 августа: началось примерно в 14:00 и закончилось через 1,5 часа.
Митинг согласовали с администрацией Калининского района Петербурга. При этом прокуратура Петербурга предупредила петербуржцев, что не стоит нарушать закон и устраивать провокации: подобные действия собирались пресечь в рамках законодательства.
Организаторы митинга обеспечили прямую трансляцию с площади Ленина: активисты отметили, что полиция не вмешивалась в мероприятие. Был задержан один из спикеров, но позже его отпустили.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Старикову не дали слова на митинге на площади Ленина.