МВД: в акции на площади Ленина участвовали до 1000 человек

МВД: в акции на площади Ленина участвовали до 1000 человек
Был задержан один из спикеров, но позже его отпустили. Фото: скриншот https://vk.com/spbgrajdanin

Мероприятие началось в субботу в 14:00 и завершилось через 1,5 часа.

На акцию, посвященную поддержке кандидатам в Мосгордуму, пришло около 1000 человек по оценкам сотрудников МВД Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в субботу 3 августа: началось примерно в 14:00 и закончилось через 1,5 часа.

Митинг согласовали с администрацией Калининского района Петербурга. При этом прокуратура Петербурга предупредила петербуржцев, что не стоит нарушать закон и устраивать провокации: подобные действия собирались пресечь в рамках законодательства.

Организаторы митинга обеспечили прямую трансляцию с площади Ленина: активисты отметили, что полиция не вмешивалась в мероприятие. Был задержан один из спикеров, но позже его отпустили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Старикову не дали слова на митинге на площади Ленина.

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