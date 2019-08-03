Публичная акция прошла на площади Ленина в Петербурге

Публичная акция прошла на площади Ленина в Петербурге
Вход осуществлялся через металлодетекторы и после досмотра. Фото: http://ombudsmanspb.ru

К Финляндскому вокзалу пришли от 1 до 2 тысяч человек.

На площади Ленина прошла публичная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве и против нарушений на муниципальных выборах в Петербурге. К Финляндскому вокзалу пришли от 1 до 2 тысяч человек.

Акцию согласовали с администрацией Калининского района. Прокуратура Петербурга призвала воздержаться от незаконных действий и предупредила, что правоохранительные органы обеспечат порядок на митинге.

Место проведения обнесли металлозаграждениями, проход обеспечили через рамки металлоискателей, активистов досматривали, сообщили Gazeta.SPb в аппарате омбудсмена Петербурга Александра Шишлова 3 августа. Полиция сообщает о задержании восьми человек, причины уточняются. Акция началась в 14:00 и закончилась в 15:20.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в МВД заявили, что в акции участвовало до 1000 человек.

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