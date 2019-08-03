Азиат изнасиловал пенсионерку в Ленобласти

Азиат изнасиловал пенсионерку в Ленобласти
Пенсионерка считает,что видела мужчину раньше. Фото: pixabay.com

Жительница Аннино работает сторожем, неизвестный напал на нее на рабочем месте.

Пенсионерку, работавшую сторожем в Аннино, изнасиловал неизвестный. Женщина считает, что напавший на нее был азиатом.

Как стало известно Gazeta.SPb, на женщину напали вечером в четверг. Пожилая жительница Ленобласти встала на смену в 8 часов вечера, обошла территорию и вернулась в сторожку. Около 22 часов должен был прийти начальник охраны, поэтому когда в дверь раздался стук, то пенсионерка открыла. Неизвестный ударил ее, повалил на пол и изнасиловал.

Злоумышленник надел капюшон, жертва не смогла разглядеть его лица. Тем не менее, она считает, что видела его раньше: мужчина азиатской внешности стоял у продуктового магазина в Аннино.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки рассказал о своих мотивах.

азиаты аннино изнасилование ленобласть пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Азиат изнасиловал пенсионерку в Ленобласти
Новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата
В Тихвинском районе мальчики угнали ВАЗ, а потом поставили на место
Lada пробила ограждение и вылетела ко входу на “Технологический институт”
Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году
Двое в Гатчине попытались украсть мобильник
Беглов съездил на дачи: проблемы СНТ начнут решать в 2019 году
В отношении виновного в смерти на КАДе возбуждено уголовное дело