Азиат изнасиловал пенсионерку в Ленобласти

Жительница Аннино работает сторожем, неизвестный напал на нее на рабочем месте.

Пенсионерку, работавшую сторожем в Аннино, изнасиловал неизвестный. Женщина считает, что напавший на нее был азиатом.

Как стало известно Gazeta.SPb, на женщину напали вечером в четверг. Пожилая жительница Ленобласти встала на смену в 8 часов вечера, обошла территорию и вернулась в сторожку. Около 22 часов должен был прийти начальник охраны, поэтому когда в дверь раздался стук, то пенсионерка открыла. Неизвестный ударил ее, повалил на пол и изнасиловал.

Злоумышленник надел капюшон, жертва не смогла разглядеть его лица. Тем не менее, она считает, что видела его раньше: мужчина азиатской внешности стоял у продуктового магазина в Аннино.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки рассказал о своих мотивах.