СКА уступил «Сочи» на Sochi Hockey Open

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев турнира.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Игра закончилась пару минут назад – петербургский клуб не смог отыграться и уступил «Сочи» с минимальным отрывом. Это, к слову, был первый матч в рамках Sochi Hockey Open, так что у СКА будет еще возможность проявить себя.

Матч не задался с первого же периода – петербуржцы пропустили свою первую шайбу. Вторую вратарь пропустил во время второго и только в третьем армейцы реабилитировались, но победу вырвать так и не смогли.

«Может зря Воробьёва убрали всё же…»,

— пишет один из болельщиков во «Вконтакте» в сообществе СКА.

Напоминаем, что в следующий раз СКА на турнире выйдет на лед пятого августа. Команде предстоит сыграть против «Динамо».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в столкновении с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар» омоновец получил травму. Омоновец действовал исключительно в рамках своих полномочий, корректно относительно ситуации.